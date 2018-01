Lichaam vermiste Remon Bruinsma mogelijk gevonden

In de Noordsingel in Leeuwarden is maandag een lichaam gevonden. De identiteit van de dode is nog niet vastgesteld, maar de politie houdt er rekening mee dat het lichaam misschien van de vermiste Remon Bruinsma is.

Vermist na avondje stappen

De achttienjarige jongen wordt al een maand vermist. In de nacht van 30 november op 1 december ging hij stappen met studiegenoten in Leeuwarden. Maar sinds half 4 ’s ochtends is er niets meer van hem vernomen.

Op camerabeelden is te zien hoe Bruinsma kort door een vijf personen wordt aangesproken als ze langs de C&A in het centrum van de stad lopen. Tegen de politie heeft die groep gezegd dat Bruinsma een vrij normale indruk maakte. Hij was niet nuchter, maar ook niet extreem dronken.

Te veel gedronken

Even voor het gesprek werd Bruinsma nog geweigerd bij de ingang van een kroeg. De beveiliger vond dat hij te veel gedronken had.

Eerdere zoekacties met duikers, speurhonden en helikopters leverden niets op. Een voorbijganger ontdekte het lichaam aan het begin van de middag in het water van de Noordsingel.

