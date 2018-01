Leraren staken weer op Valentijnsdag

Nu de storm over ons land is weggetrokken naar Duitsland wordt de schade opgenomen. Het Nederlandse spoorwegnet is hard geraakt door de felle wind die op sommige momenten orkaankracht bereikte. Bijna overal in het land is treinverkeer onmogelijk. Metro sprak met Iris Reshef van de NS over de stormachtige spoorsituatie.

Heel veel schade

„Er is door de harde wind behoorlijk wat schade aan het spoorwegnet. Er zijn zo'n 30 bovenleidingen geknapt en er liggen ongeveer 40 bomen op het spoor. Ook is er schade aan een paar stations, waaronder de stations Almere Centrum en Breda waar glazen platen naar beneden kwamen." vertelt de voorlichtster.

Volgens Reshef zijn de herstelwerkzaamheden in volle gang maar is dit een flinke operatie. „De schade is zo groot dat er ook vanavond nauwelijks treinverkeer mogelijk zal zijn. Ook morgen zullen de gevolgen van de storm nog merkbaar zijn op het spoor. Prorail is druk bezig om alles te herstellen en gaat hier de hele nacht mee door. Veiligheid staat bij ons voorop en er kunnen pas weer treinen rijden als de situatie helemaal veilig is."

Zeldzame situatie

Een paar weken geleden was het treinverkeer ook ernstig ontregeld door sneeuwval en kwam het treinverkeer in de avond wel weer op gang. Volgens Reshef is dit echter appels met peren vergelijken. „De situatie was toen heel anders. Tijdens de sneeuw hadden we veel meer problemen met bevroren wissels. Nu liggen er grote bomen op het spoor en zijn bovenleidingen kapot. Deze herstelwerkzaamheden duren langer en vinden overal in Nederland plaats."

De NS heeft vanwege weersomstandigheden wel vaker te maken met treinuitval maar de storm die donderdag over het land raasde was volgens de woordvoerder een hele zeldzame situatie. „Het is al jaren niet voorgekomen dat de schade aan het spoor en vertraging voor de reizigers zo groot en omvangrijk was als vandaag. Maar deze storm was ook bijzonder krachtig. Er werden zelfs windstoten met orkaankracht gemeten. Zulke harde wind komt in Nederland niet vaak voor."

Volgens Reshef was de NS zo goed mogelijk voorbereid op de extreme weersomstandigheden. „We reden al met een uitgedunde dienstregeling om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Als treinen meer afstand van elkaar nemen, is de kans op ongelukken kleiner. Het is alsof je met de auto meer afstand neemt, zo kan je gemakkelijker anticiperen als er voor je op de weg iets gebeurt. Deze maatregelen hebben helaas niet geholpen om de massale uitval te kunnen voorkomen."

En nu?

De Nederlandse spoorwegen en Prorail gaan in de avond en de nacht bezig om het spoor te herstellen en de treinen weer op de juiste plaats te krijgen, dit is een flinke logistieke operatie. „Het belangrijkste is dat het spoor leeggemaakt wordt en dat er weer treinen kunnen rijden. Als dit gerealiseerd is, proberen wij zo veel mogelijk gestrande reizigers vervoer aan te bieden. Het zou kunnen dat er vanavond weer enkele treinen gaan rijden."

Reshef verwacht dat het treinverkeer mogen ook nog niet volgens het boekje zal gaan. „Er moeten allemaal gestrande treinen vervoerd worden naar de locatie waar ze morgen hun dienst starten. Hier worden desnoods extra machinisten voor ingepland. Dit is een flinke klus."

Wie niet meer met de trein naar huis kan als gevolg van de westerstorm kan op Twitter onder de hashtag #stormpoolen op zoek naar een lift. Op het sociale medium zijn al vele oproepjes geplaatst van zowel gestrande reizigers als automobilisten die nog plek hebben om iemand mee te nemen.

