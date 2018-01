Kruidvat en Trekpleister stoppen verkoop sigaretten

Kruidvat en Trekpleister gaan je helpen met je goede voornemens. Binnenkort kun je daar namelijk niet meer terecht voor je sigaretten. De ketens stoppen helemaal met de verkoop van de verslavende geldvreters. Dat laat topman Gerard van Breen in een interview in het AD weten.

Volgens van Breen willen de twee winkelketens „zich steeds meer willen profileren als health-winkels, met een grotere keus in zelfzorgmedicijnen. Dan passen sigaretten echt niet meer in ons concept.'' Met deze keuze zijn Kruidvat en Trekpleister de eerste grote retailers in Europa die vaarwel zeggen tegen tabak in de winkel.

Niet in één keer

De verkoop in de 1373 filialen van Trekpleister en Kruidvat in Nederland en België wordt geleidelijk teruggeschroefd. „Omdat we de winkels tegelijk willen ombouwen en dat kan niet allemaal in één keer. En omdat dat ook financieel onverantwoord is'', geeft de topman als reden waarom het meer dan anderhalf jaar duurt voordat de sigaretten uit alle filialen zijn verdwenen.

Van Breen is naar eigen zeggen trots op deze stap. Hoeveel omzet de twee drogisterijketens voortaan mislopen, wil Van Breen niet zeggen, maar volgens hem scheelt het „toch enkele procenten''. In de loop van 2019 zijn alle sigaretten uit alle Hollandse en Belgische filialen verdwenen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar