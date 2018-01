Jongeren worden beloond om beperken vuurwerkschade

Ze vernielden nieuwjaarsnacht voor 'maar' 2560 euro, de jongeren uit de Utrechtse gemeente Wijk bij Duurstede. En dus worden ze beloond: ze mogen voor 8440 euro uitgeven aan voorzieningen en activiteiten.

Vorig jaar was de schade groot: toen werd er voor 13.000 euro vernield. Wethouder Hans Marchal kwam daarom met een voorstel. Als er dit jaar voor minder dan 10.000 euro aan vuurwerkschade werd aangericht, mochten jongeren het verschil uitgeven.

'Ongekend succes'

Tijdens de jaarwisseling bleef het dit jaar rustig. Volgens RTV Utrecht werden er twee afvalbakken, twee hondenpoepbakken, een hek en zeven verkeersborden vernield.

Marchal is enthousiast over het ‘ongekende succes waar niemand omheen kan’. ,,Jongerenwerker Eno Middelham heeft zijn stinkende best gedaan om jongeren ervan bewust te maken dat het zonde van het geld is om spullen te vernielen", zegt Marchal tegen het AD. ,,Dat heeft gewerkt. Jongeren waren zelfs zo gemotiveerd dat ze de politie vertelden wie er een ruit had ingegooid."

'Wereld op zijn kop'

De VVD in de gemeente vindt het "verbijsterend" dat jongeren geld krijgen omdat de vuurwerkschade meevalt, schrijft RTV Utrecht. ,,Sinds wanneer word je in ons land financieel beloond als je geen strafbare feiten pleegt", vroeg lijsttrekker Sybren van der Velden zich af. Volgens hem is het de wereld op zijn kop.

Jongeren mogen via sociale media zelf met ideeën komen hoe ze het bedrag willen besteden. Mogelijk wordt het uitgegeven aan een skatebaan in Wijk bij Duurstede.

