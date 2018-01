Jongen (17) ligt dronken bij wildvreemden op de bank

De politie uit Maarssen dacht dat ze een dief op het spoor hadden, maar het bleek een 17-jarige jongen te zijn die iets te diep in het glaasje had gekeken. De jongen was bij wildvreemden naar binnen gelopen en dacht bij bekenden thuis te zijn, schrijft de politie Stichtse Vecht op Facebook.

„De jongen had zijn schoenen al uit gedaan en was vermoedelijk van plan om op de bank te gaan slapen", aldus de politie. Maar de bewoner had deze jongen nog nooit gezien en wist niet wat hem overkwam toen hij opeens een vreemde de trap op hoorde stommelen.

Verdachte situatie

De politie was in de buurt, want ze hadden al een melding gekregen van een verdachte situatie. „De melder had hen gebeld omdat er opeens een onbekende, volledig in het donker geklede jongen in zijn tuin stond. Deze persoon zou hierna weg zijn gelopen en fietsen hebben omgegooid."

Aangezien het rond 04.30 uur was, dacht de politie aan een mogelijke inbreker. Met meerdere eenheden kwamen ze daarom op de melding af, maar ze troffen niemand aan. Even later hoorden ze ergens spullen omvallen en kraakgeluiden. „Wij hebben de inbreker ingesloten en waren voornemens een mooie aanhouding te verrichten en hem in de boeien te slaan. Omdat de tuin lastig bereikbaar was in verband met water, hebben wij de omgeving afgezet en vervolgens aangebeld bij de woning waar de inbreker mogelijk in de tuin zou zitten."

Toen de bewoner open deed, zei hij dat hij net iemand naar boven hoorde stommelen. De politie vond de jongen, die onder de modder zat.

Goed gesprek

„We hebben de jongen bekeurd voor zijn gedrag en vervolgens op laten halen door zijn vader. Als de jongen weer nuchter is gaan we nog een goed gesprek voeren met hem en zijn vader, want het is is natuurlijk niet de bedoeling dat je als 17-jarige jongen straalbezopen over straat loopt, door tuinen kruipt en onder de modder bij onbekende mensen op de bank gaat zitten."

„Al met al een melding die we niet snel zullen vergeten", besluit de politie.

