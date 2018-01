Jesse Klaver denkt dat hij over 5 jaar premier is

In 2023 is Jesse Klaver (31) de premier van Nederland. Althans als we de voorspelling van de GroenLinks-leider zelf moeten geloven.

Torentje

Klaver was maandagavond te gast in het programma Vijf Jaar Later op RTL 4 en daar deed hij de prognose dat hij over vijf jaar de baan van Mark Rutte zou inpikken en in het Torentje zal zitten.

De politicus riep vijf jaar geleden (toen was hij 26) in hetzelfde programma dat hij in 2017 fractievoorzitter van GroenLinks zou zijn. Die voorspelling kwam uit.

Ontmoeting vader

Tegenover presentator Beau van Erven Dorens was Klaver ook erg openhartig over zijn privésituatie. Onlangs heeft hij voor het eerst zijn biologische vader ontmoet, maar daar voelde hij zich heel schuldig over.

In april 2017 overleed de moeder van Klaver op 51-jarige leeftijd na een hersenbloeding. Kort daarna nam zijn biologische vader contact met hem op.

Verrader

„Hij wilde er voor mij zijn maar ik vond dat een beetje te veel op dat moment", aldus Klaver. „Ik voelde me ook een verrader naar mijn moeder toe."

Lees ook Gordon per ongeluk in het rood op Golden Globes Likeability of 4

Een aantal maanden later volgde de ontmoeting alsnog. „Het contact was heel prettig", zegt Klaver daarover. De politicus met zijn krullenbol had één belangrijke vraag voor zijn vader: is hij kaal? „Het bleek dat hij inderdaad niet overal meer haar had.”