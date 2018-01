Is iemand van 24 jaar al volwassen?

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet de waardedaling in het bevingsgebied in Groningen direct vergoeden. Deze uitspraak deed het gerechtshof in Leeuwarden dinsdagmorgen. Dit is dezelfde uitspraak als die van de rechtbank in 2015. De NAM had toen hoger beroep aangetekend.

Bij het hof stond de NAM tegenover Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG). Zij vertegenwoordigen 4000 bewoners en twaalf woningcorporaties. Volgens de NAM kon er alleen maar een betrouwbare schatting over waardeverlies gemaakt worden bij de verkoop van een woning. Het hof was het hier niet mee eens en sommeerde het aardgasbedrijf om gedupeerden direct te compenseren.

Een door de aardbeving beschadigde woning ©ANP

Een goed begin

Stefan Warink, inwoner van Groningen, is blij met de uitspraak: „Dit is een hartstikke mooie steun in de rug voor de Groningers. We hebben een bedrijf moeten aanpakken dat nauwelijks aan te pakken is. Het motiveert ons om door te gaan met de strijd." Wel waarschuwt de student dat deze uitspraak niet gepaard moet gaan met te hoge verwachtingen. „Het is fijn dat de rechter de kant van de Groningers kiest. Het begin is er. Toch vraag ik me nog wel af hoe lang het gaat duren voor de NAM daadwerkelijk gaat uitbetalen en of ze niet weer een juridisch konijn uit de hoge hoed toveren in de vorm van een schikkingsvoorstel."

Hij roept zijn provinciegenoten op om kritisch te blijven. „Natuurlijk is dit een mooie overwinning maar een zwaluw maakt nog geen zomer. Het is nu tijd om door te pakken. Dit soort uitspraken zijn een zetje in de goede richting maar zolang er geen schadeprotocol is en de gaskraan open blijft, is het toch dweilen met de kraan open."

Verheugde kamerleden

In politiek Den Haag wordt er door verscheidene kamerleden gelaten gereageerd op het vonnis. „Groningers winnen van de NAM!'', twittert Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP). PvdA'er Henk Nijboer wijst op „de grote financiële consequenties'' van deze „enorme overwinning''. Die is volgens Liesbeth van Tongeren van GroenLinks „helemaal terecht''. Zij wil van verantwoordelijk minister Eric Wiebes van Economische Zake horen hoe hij denkt over de uitvoering van het vonnis. PVV-Kamerlid Alexander Kops vindt dat „het enige wat de NAM moet doen is betalen!''.

Volgens Carla Dik-Faber (ChristenUnie) loopt de NAM de kantjes eraf richting Groningse huizenbezitters. Dit is de zoveelste tik op NAM-vingers en het is nu „tijd om recht te doen: diréct compenseren'', stelt ze.