Informatie over zedenzaak minderjarige op straat

De politie heeft in het Friese plaatsje Warten een huiszoekingsbevel verloren. Dat is gevonden door een verslaggever van Hart van Nederland, meldt het tv-programma zondag. Op het document staat dat de huiszoeking elders in Friesland is gedaan vanwege artikel 245 uit het Wetboek van Strafrecht, dat is het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarige.

In het bevel staat een hoop persoonlijke informatie. Zo is te lezen waar de verdachte woont, hoe de persoon heet en dat het gaat om een man. Verder staat er in de brief dat de politie de man kwam arresteren en zijn mobiele telefoon in beslag ging nemen.

Verloren

De verslaggever van Hart van Nederland vond de gevoelige informatie tijdens het draaien van een ander verhaal. Vermoedelijk heeft een agent meegewerkt aan beide politiezaken en is het vervolgens op de vindplek verloren.

Toen de redactie de politie confronteerde reageerde de woordvoerder verbaasd. Volgens haar had dit niet mogen gebeuren en was het zeker niet de bedoeling. Echter liet ze wel weten dat zoiets ‘kan gebeuren’.

De familie van de verdachte, waar de verslaggever mee heeft gesproken, is geschokt door de blunder van de politie.

