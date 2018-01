Hun/hen meest opgezochte taalvraag van 2017

Is iemand toevallig zijn alpaca kwijt? In het centrum van Haarlem heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een alpaca aangetroffen. Het is nog een raadsel hoe het dier daar terecht gekomen is.

De politie is op zoek naar waar de kameelachtige thuishoort en heeft een oproep op Twitter en Facebook geplaatst om de eigenaar van het beestje te vinden. Tot dusver is er geen melding gemaakt van iemand die zijn of haar alpaca mist.