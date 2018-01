Minister Bruno Bruins van Medische Zorg is niet van plan in te gaan op de wens van Zorgverzekeraars Nederland om het vrijwillig eigen risico te verlagen. Het kabinet besloot onlangs om het verplicht eigen risico de aankomende jaren te bevriezen. Nieuwe maatregelen op dit gebied ziet de VVD-minister niet zitten. In 2017 is dit bedrag 885 euro per jaar en dit zal ook zo blijven. Dit vertelde de VVD'er aan de Telegraaf.

Vanuit de zorgverzekeraars is er kritiek op de plannen van het kabinet. André Rouvoet, directeur van Zorgverzekeraars Nederland, uitte in een interview zijn ongenoegen over het huidige beleid. Ook verzekeraar DSW is het oneens met de kabinetsplannen.

Solidariteit

Een hoog vrijwillig eigen risico raakt volgens Rouvoet aan de solidariteit tussen ziek en gezond. Dit liet hij vorige week weten aan Radio EenVandaag. Het normale eigen risico is 385 euro per jaar. Maar wie weinig zorg nodig heeft, kan ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen om zo minder premie in de maand te betalen.

„Toen we startten met de zorgverzekeringswet was het verplicht eigen risico 150 euro en het vrijwillig eigen risico maximaal 500 euro. Waarom gaan we niet terug naar die grens, dat je in de combinatie van vrijwillig en verplicht nooit boven die 650 euro uitkomt? We vonden dat toen een redelijke grens, waarom zou dat nu bijna 900 euro moeten zijn?”

Open brief

Ook directeur van DSW, Chris Oomen, is voor het verlagen of afschaffen van het vrijwillig eigen risico. Hij stuurde een twee dagen voor kerst een open brief naar het ministerie waarin hij het voordeel dat gezonde mensen kunnen krijgen door de lage maandpremie onrechtvaardig is. Mensen die zorg nodig hebben, kunnen deze korting niet krijgen. Hierdoor wordt zorgt nodig hebben bestraft.

De huidige constructie is volgens de directeur van de zorgverzekeraar een inbreuk op de collectiviteit van een verzekering. Het liefste ziet hij het vrijwillig eigen risico helemaal af te schaffen en het verplicht eigen risico met 50 euro te verlagen.

