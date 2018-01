Grote zoekactie tikkie gênant voor vermiste Duitser

Meerdere politie-eenheden, Staatsbosbeheer, vrijwilligers via Burgernet en defensie-medewerkers zochten met speurhonden en helikopters naar een 24-jarige vermiste Duitser bij Lauwersoog (Groningen). De grootschalige actie was succesvol, maar misschien niet helemaal voor de man in kwestie.

Op de website van 112Hogeland werd op de eerste dag van dit jaar melding gedaan van de vermissing van de man. Burgers in de omgeving kregen een melding via Burgernet. Zij keken allemaal uit naar een jongeman van ongeveer 1 meter 85 lang, met donkerbruin haar, een zwarte jas en een zwarte broek. Iemand zou hem nog langs de N361 hebben zien lopen. De politie startte vanaf dat punt hun zoekactie.

De 24-jarige is gezond en wel teruggevonden, maar niet op de locatie waar hij werd gezocht. Hij was op een vakantiepark in Lauwersoog aan het feesten met zijn verloofde en een aantal vrienden toen hij verdween. Hij zou aardig wat hebben gedronken.

Toen zijn vrienden eenmaal merkten dat de man wel erg lang weg was, sloegen zij groot alarm. Hierdoor is de hele omgeving van het vakantiepark urenlang afgespeurd.

Uiteindelijk vond de politie het ietwat beschonken middelpunt van de aandacht in een hotelkamer. Volgens het Dagblad van het Noorden was deze hotelkamer maar liefst vijftig kilometer verderop in Paterswolde, maar dat heeft de politie niet bevestigd. Wat we politie wel schrijft, is dat de jongeman iets uit te leggen heeft aan zijn verloofde...

