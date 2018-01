De gaswinning in Groningen moet deze kabinetsperiode maximaal worden verminderd. Dat zei minister Eric Wiebes in een eerste reactie op de beving van maandag. Wiebes liet weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.

De aardbeving in het Groningse Zeerijp is met een kracht van 3.4 op de schaal van richter de op twee na zwaarste beving in het land als gevolg van gaswinning. Volgens het KNMI had de zwaarste aardbeving in Noord-Nederland een kracht van 3.6. Die was in Huizinge in augustus 2012. De op een na grootste was de beving (3.5) in Westeremden in 2006.