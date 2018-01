Eline werd opgetild door de storm: 'een gek gevoel'

De hevige storm van afgelopen donderdag had heel het land in zijn greep. Voor de 24-jarige Eline de Leeuw uit Brabant gebeurde dit wel heel letterlijk. De zware storm slingerde haar een plein over in Den Bosch. Het filmpje was vervolgens overal te zien op social media.

Bizar beeld

De Leeuw zei tegenover RTL Nieuws wel te snappen dat het filmpje zo vaak gedeeld is. „Het was natuurlijk best bizar beeld. Dat zie je niet iedere dag.” De Leeuw was onderweg naar de HAS Hoge school, waar ze Food Innovation studeert. „Er was al een man voorbij komen rollen en er waren mensen die moeite hadden om op de been te blijven.”

Blauwe plekken

De Leeuw vertelt dat ze door een harde rukwind werd opgetild, omgedraaid en de andere kant op werd geduwd. „Mijn benen begonnen te rennen zonder dat ik er controle over had. Ik werd echt opgetild. Een heel gek gevoel.” De Leeuw werd vervolgens hard op de tegels gesmeten en heeft daar nu nog flinke spierpijn van. „Mijn rechterkant zit vol blauwe plekken en ik heb een blauw oog. Maar verder moeten we ook niet overdrijven.”

De Brabantse blijft nuchter onder alle aandacht. „Het is allemaal goed afgelopen. Nu ben ik wel klaar met die aandacht.”

