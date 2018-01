Eerste paaseitjes al in de winkel bij Hema

Winkelketen Hema neemt de uitdrukking 'liever vroeg dan laat' dit jaar wel heel letterlijk en legt, wel ja, de paaseitjes al in de winkel. Laten we zeggen dat ze daarmee ruim op tijd zijn, aangezien Pasen pas in het eerste weekend van april valt. Het blijft bij menig Twitteraars niet onopgemerkt.

Voor de echte liefhebbers

Hema zelf is het niet eens met de ophef. ,,Pasen valt vroeg dit jaar. De paaseitjes liggen, net als elk jaar, tien weken van te voren in ruim zevenhonderd Hema-winkels. We zijn al begonnen met leveren aan onze winkels, dus voor de echte liefhebbers zie je in sommige winkels al een deel van het assortiment liggen''. Dat zegt een woordvoerder van de winkelketen in het AD.

