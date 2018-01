Doordeweekse techno, maar zeker niet alledaags

Dinsdag zou zomaar de nieuwe vrijdag kunnen worden, zeker onder liefhebbers: elke week techno cadeau in de Melkweg tijdens Techno Tuesday, zo ook deze dinsdag.

Liefhebbers

In de rij voor de Melkweg neemt iemand nog snel een hijs van z’n pretsigaret en in meerdere talen wordt druk gepraat. Het is dinsdagavond, iets voor twaalven en de nacht ligt nog voor alle feestgangers die ongeacht afkomst/leeftijd/geslacht allemaal iets delen: hun liefde voor techno. ,,It’s everything for me”, licht een Australiër die z’n ‘raveshoes’ heeft aangetrokken, zodat ie nog harder kan dansen, toe. Het is zijn tweede Techno Tuesday en de dinsdag is nu zijn favoriete dag, ,,the new Friday!”

ID mee

Stempel op en gaaaaan

Genoeg gepraat, tijd om te dansen. Je moet wel je ID kunnen tonen, daar zijn ze streng op, en het fouilleren wordt ook grondig gedaan, maar wanneer je daarna de zaal inloopt, beland je linea recta in een warm technobad. Hier geen ingewikkeld voorspel door dj’s die eerst hun hele levensfilosofie in piepjes en niet thuis te brengen klanken willen overbrengen, maar vanaf moment een is het aan en wordt de 150 bpm door de zaal geknald als ware een confettikanon tijdens carnaval.

'Supermooi'

Een Amsterdams vriendengroepje staat zichtbaar lekker te gaan op de hoofdact van de avond. Het was ‘een impulsiefje’, roepen ze tussen het dansen door. ,,We hadden met z’n allen gegeten en nog zin om wat te doen.” Rondje Facebook dus, waar Techno Tuesday oppopte. De eerste keer voor hen, ,,echt supermooi dat dit op de dinsdag gewoon kan.” Dat het gratis is, is natuurlijk ook wel prettig, ,,we blijven studenten, in Amsterdam nog net wat armer dan in de rest van het land!”

Divers

Het publiek is divers: meisjes met lipgloss, mannen met tattoos en van overhemd tot buiktrui en shirts met Techno Tuesday erop en van pet tot baret, die toch een muts blijkt te zijn. Elke twee uur geeft een andere dj acte de presence en de muziek is de hele avond verrassend goed. En dan zijn er ook nog de bijna hallucinerende visuals op grootscherm achter de dj die speciaal voor deze nacht gemaakt lijken.

Liefde voor elkaar en muziek

Dat is ook zo, vertellen de organisatoren een paar dagen later in hun platenzaak InDeep’n’Dance Records op de Rozengracht. Dejan en Linda Milojkovic delen behalve een grote liefde voor elkaar, hun liefde voor muziek en regelen elke week alles voor de dinsdagavond. Dat begint bij een gelikte up-to-date website en Facebookpagina en eindigt met het naar het vliegveld vervoeren van de artiesten op woensdagochtend. Dat doet Linda, terwijl Dejan die als dj Dexon ook elke week draait, zich nog even omdraait. ,,Een perfecte rolverdeling!” knipoogt de man die uit Servië komt en daar muziekjournalist was en hier dankzij waarschijnlijk onder een gunstig gesternte te zijn geboren, maar bovenal zijn positieve instelling in de evenementen en platen is gerold.

Klik

Hij zag Linda voor het eerst, het kan ook bijna niet anders, op een feestje begin 2000, al kwam de echte ontmoeting pas later. Dejan was in die tijd ook feestfotograaf en zette Linda op de foto. Wie is toch dat leuke meisje? spookte door zijn hoofd toen de foto ontwikkeld was. Een gemeenschappelijke vriend bood soelaas en de twee ontmoetten elkaar. Van een fotoklik naar een echte klik en eentje die vanaf dat moment onverwoestbaar is gebleken, getuige ook de vertrouwde dynamiek tussen de twee. ,,We staan relaxed in het leven en dat we van dezelfde muziek houden, is ook echt fijn.”

Linda en Dejan in de Melkweg

Moppie

Ze hebben een koosnaampje voor elkaar, verklappen ze, waarna ze moeten lachen. Ooit benaderde een meisje Dejan op Facebook en zonder dat ze hem kende, schreef ze: Zeg moppie, heb jij een gastenlijstje voor mij? ,,Zo noemen we elkaar nu soms als grapje.”

'Dat wordt niets...'

Techno Tuesday begon zo’n negen jaar geleden in Korsakoff, waar wijlen eigenaar Robbie Dejan benaderde om ‘iets op de dinsdag te doen’. Niemand had er maar een greintje vertrouwen in, ,,zelfs Linda dacht: dit wordt niets!” Ze knikt, ,,wie gaat er nou uit op een dinsdag? dacht ik toen...” Maar het werd wel iets. Sterker nog: vanaf de allereerste dinsdag bleek het een succes.

In de platenzaak ook heel veel t-shirts, gemaakt door Linda en Dejan

Dolle dinsdag

Dejan had zijn dj-contacten in de stad en draaide zelf ook. Dit was precies wat nog ontbrak in de stad, galmde al gauw door de dansgangen. Studenten, werklozen, personeel uit ho(s)tels, coffeeshops en bars dat in het weekend moest werken kwam op dinsdag dansen en nam buitenlandse gasten mee, op zoek naar vertier. De dinsdag werd een begrip en de club stond elke week ramvol, ,,het werd dolle dinsdag genoemd!”

Heel veel platen hier

Miki

Miki de kat komt even poolshoogte nemen wanneer z’n baasje z’n nieuwste plaat laat horen. De twee namen hem in huis, nadat hij ooit aan kwam waaien met een gebroken staart en mauwde als een kat met een verleden. Nu loopt-ie als een echte technopoes door de zaak en lijkt zelfs mee te spinnen op de baslijnen.

Miki

Hoe slechter het weer...

Na een aantal andere locaties, hebben ze sinds een jaar de handen ineengeslagen met de Melkweg, een locatie waar ze op z’n zachts gezegd heel blij mee zijn. ,,De ene dinsdag doen we het in de grote en de andere in de kleine zaal en allebei zijn ze geweldig.” De zomer is het drukst, met avonden met 2000 man, maar ook wanneer het met bakken uit de hemel komt, is het druk. ,,Hoe slechter het weer, hoe beter de sfeer. De echte liefhebbers komen dan en blijven gegarandeerd tot de laatste plaat.”

Dinsdag technodag

Line-up

Hun line-up bestaat elke week uit een aantal telkens terugkerende ‘huis-dj’s’, waaronder Dexon, en een vaak buitenlandse headliner, meestal een opkomend talent en draaibelofte voor de toekomst. ,,We krijgen dagelijks aanvragen van jong talent dat hier graag wil draaien” en Dejan laat wat Facebookberichten lezen. ,,Maar we zitten al bijna helemaal volgepland de komende tijd.”

Balkanbeat

Als ze thuis zijn, en dat is pal boven de platenzaak, luisteren ze overigens het liefst naar heel andere muziek, verklappen ze tot slot. Geen snoeiharde baslijnen of repetitieve klanken, maar Balkanbeat, gezongen door zangers (m/v) in niets verhullende kleding en met mierzoete nummertjes, ,,leuk voor de afwisseling!”

Balkanbeat, het verveelt niet

Gouden Kabouter

In 2016 wonnen ze de Gouden Kabouter, de Oscars in de dancescene, voor hun Techno Tuesday, de clubavond die wel wat wegheeft van het Studio 54, de beroemde club uit New York waar alles kon en mocht en iedereen zocht naar die vlucht uit uit de realiteit. ,,Dansen om je vrij te voelen”, omschrijft Linda het, ,,een avond waar iedereen zich welkom voelt en waar je ook gewoon alleen naartoe kunt.” Of je nu groen, een Chinese jongen of een Amsterdamse vrouw bent, vult haar Dejan haar aan, ,,iedereen voelt dezelfde vibe.”