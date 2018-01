‘Donderdag waarschijnlijk windstoten van 130 km’

Niets is zo veranderlijk als het weer. Toch fronsten veel mensen hun wenkbrauwen toen deze week de voorspellingen wel heel erg uiteenliepen over het voorspelde weer van donderdag. Op Weerplaza werd de mogelijkheid van een ware horror-storm beschreven voor de donderdag: Aan zee windkracht 11 tot 12 met windstoten tot 150 kilometer per uur! Terwijl Teletekst het hield op windkracht 6 met een windsnelheid van nog geen 50 kilometer per uur. Hè? Zijn stormen, die een paar dagen later toeslaan dan zo moeilijk in te schatten of zat hier iemand vreselijk te slapen?

,,Dat laatste zeker niet”, lacht meteoroloog Jaco van Wezel van weeronline.nl. ,,Stormen zijn niet altijd moeilijk te voorspellen. Als een groot systeem zich uitstrekt van bijvoorbeeld IJsland tot de Britse eilanden is het goed in te schatten wat er gaat gebeuren. Maar in dit geval is het een stuk lastiger. Dat heeft te maken met het feit dat dit een heel klein lagedrukgebied is dat zelfs nog moet ontstaan. Het moet de oceaan nog oversteken en omdat het zo klein is, kan iedere kleine koerswijziging ervoor zorgen dat het lagedrukgebied heel ergens anders in Europa terechtkomt.”

Op Weerplaza werd zelfs gesproken van een ‘bombogenesis’. ,,Dat vind ik een overdreven term. Een cyclogenesis ontwikkelt zich sowieso heel snel. Om het woord ‘bom’ of het Engelse ‘bomb’ te gebruiken bij dit soort stormdepressies is (letterlijk) komen overwaaien uit Amerika. Ik vind het een rare woordkeuze. Door de straalstroom steekt het kleine lagedrukgebied met een enorme snelheid de oceaan over. Woensdag (rond 00.00 uur) ontstaat het bij Canada en donderdagochtend ligt het al boven Nederland.”

Tabloids

In Nederland wordt er doorgaans serieus omgegaan met weervoorspellingen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelse tabloids. Die voorspellen in de wintermaanden om de week: een horrorwinter, een allesvernietigende storm, of anderhalve meter sneeuw. ,,Dat doen ze puur voor de clicks, denk ik”, glimlacht Van Wezel. ,,Wij doen daar in ieder geval niet aan mee. Als we een week van tevoren zien dat sommige modellen een windsnelheid van 160 kilometer per uur voorspellen, dan wachten we tot het beter duidelijk is wat er gaat gebeuren. Zo kunnen we relevante informatie geven en niet mensen onnodig bang maken. Als je dat doet, gaan mensen misschien al maatregelen nemen, die helemaal niet nodig zijn.”

Hoe dichter de storm nadert, hoe nauwkeuriger de meteorologen uiteraard kunnen voorspellen wat ons te wachten staat. Volgens Van Wezel kan de milde voorspelling van Teletekst voor donderdag waarschijnlijk de kast in en moeten we er serieus rekening mee gaan houden dat het behoorlijk los kan gaan. ,,Wij schatten inmiddels de kans op storm in op 90 procent voor donderdag. De vraag is nu nog hoe zwaar de storm wordt. Maar we rekenen op windkracht 9 of 10 aan de kust met zeer zware windstoten van zo’n 130 kilometer per uur! Een enkel weermodel komt zelfs met windkracht 11 aan zee, maar dit is vooralsnog niet heel waarschijnlijk. In het binnenland waait het ook fors met kans op windstoten tot circa 100 km/uur. ”

Lees ook Arts: Minister laat ons werken met bacteriofagen Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar