Dode vrouw Scheveningen in stukken aangetroffen

De openbare piano’s van stations in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen hadden donderdag plotseling een prominent bespeler, Aeham Ahmad (29). De Syrische vluchteling, die in 2015 in Duitsland belandde, staat bekend als The Pianist of Yarmouk. Hij speelde in 2014 in Yarmouk, een Syrische opvangplaats voor Palestijnse vluchtelingen, piano in een aan puin geschoten straat. Ahmad werd tijdelijk wereldberoemd, want zijn foto ging de hele wereld over.

De beroemde foto: Aeham Ahmad speelt piano in een aan puin geschoten Syrische straat. / Ram Al-Sayed | AFP