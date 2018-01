Die nieuwe MOOC is best wel dope

1 op de 5 studenten begint aan studie met een zwakke taalbeheersing en loopt al snel tegen schrijfproblemen aan. De nieuwe MOOC biedt soelaas, ,,het gaat hier niet alleen maar om die d’tjes en t’jes.”

Hoe moet 't eigenlijk?

Een beetje tikken en maar kijken wat eruit komt. Zo denken veel, vooral beginnende, studenten wanneer ze een verslag, essay of rapport moeten schrijven. ,,Ze hebben geen idee wat de juiste toon of structuur is, laat staan hoe het zit met brongebruik”, zegt Marise Van Vliet. Zij is docent Nederlands op de Hogeschool van Amsterdam en een van de makers van de MOOC (Massive Open Online Course) 'Beter Schrijven in het hoger onderwijs' .Vrijdag wordt deze gratis online schrijfcursus gelanceerd die samen met de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld en voor alle (aankomende) studenten toegankelijk is. ,,Het gaat hier niet alleen maar om die d’tjes en t’jes of spelfouten, maar je leert stapsgewijs hoe je je schrijfvaardigheid kunt verbeteren.”

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

5000

Van Vliet herinnert zich nog precies wat zij zelf als student lastig vond: weten wat nou van je wordt verwacht, zeker tijdens het schrijven van die eerste teksten. Iets dat overigens niet is veranderd in de loop der jaren. ,,Studenten hebben hier nog steeds moeite mee en dat weten we door de website die we samen met de UvA hebben opgezet.” Van Vliet doelt daarmee op de site van Taalwinkel. ,,Die site heeft elke dag ruim 5000 unieke bezoekers, dat geeft wel een beetje aan dat er vragen zijn en dat zien we natuurlijk ook in de praktijk. Daarom willen we graag hulp bieden.”

Unicum

Deze MOOC is volgens haar een mooi voorbeeld van observerend leren: twee studenten worden gevolgd en je ziet hen ‘hardop denken’ en fouten maken of het juist goed doen, waar de observerende student weer van kan leren. Een unicum, stelt Van Vliet. ,,We zijn de eerste in Nederland die het zo doen.” De enthousiaste docente heeft zelf ook heus weleens moeite met taalzaken, verklapt ze. Het correcte gebruik van hun/hen blijft schimmig en ‘er’ is soms ook een dingetje, ,,is het er tegenaan, of ertegenaan? Ik weet het soms ook niet!” Ze gaan er in elk geval vol tegenaan met de MOOC, ,,we hopen dat heel veel studenten het gaan volgen.”

Dope

De MOOC verplicht maken voor studenten, ziet Sam Dorrestein (24), een van de twee studenten slash de gezichten van het online cursus, als dé oplossing. Een must-do, ,,het is echt een superhandige cursus.” Of dope zelfs, het stopwoord van de taalfan wiens favoriete muziekgenre Nederlandse hiphop is. Sam speelt in de MOOC de goede student en Michelle Potters de slechte of ‘minder goede’ student. Het tegenovergestelde eigenlijk van het stereotype beeld dat jongens laks zijn en meisjes juist de brave student, beaamt hij. ,,Dat is denk ik bewust gedaan.”

Arceren kun je leren

Hoewel hij natuurlijk speelt en de cursus pas morgen online gaat, heeft Sam zeker wat aan de inhoud van de schrijfcursus gehad tijdens het schrijven van zijn scriptie. ,,Daarvoor bleef ik soms eindeloos in stukken hangen en kwam totaal niet verder.” Arceren kun je leren en dat deed hij bij sommige stukken ‘moeizame tekst’, dankzij een van de vele tips uit de schrijfcursus. ,,Daarna kun je weer door, om er later met frisse blik naar te kijken.” Zijn scriptie leverde Sam onlangs in, al kwam de deadlinewerker, zoals hij zichzelf noemt, wel wat tijd tekort. ,,Misschien kunnen ze er binnenkort ook een cursus planning bij geven!”