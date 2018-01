Chauffeur bekent veroorzaken dodelijk busdrama Peru

De politie brengt dit jaar opnieuw een coldcasekalender uit, omdat de eerste naar eigen zeggen zo’n ‘succes’ was. De politie verspreidde vorig jaar voor het eerst kalenders met coldcases in gevangenissen. Het was een proef om tips te krijgen in zaken die vastgelopen zijn. Op de kalender staan 52 coldcases, voor elke week één. In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of onderzoekt een coldcaseteam de mogelijkheden daartoe.

