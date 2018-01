De leraar van de vmbo-school Terra in Assen die een dertienjarige leerlinge misbruikte, is veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Hiervan zijn tien maanden voorwaardelijk.

Naast de celstraf moet de veertigjarige man uit Groningen een schadevergoeding van 3400 euro betalen en heeft hij een beroepsverbod voor vijf jaar gekregen. De man is niet alleen beschuldigd van misbruik van een dertienjarig meisje. De rechtbank vindt dat de man ook schuldig is aan digitaal kinderlokken. Hij confronteerde daarnaast een kind met seksuele handelingen en kinderporno.

Van mentorgesprekken naar misbruik

De ouders van het jonge meisjes vonden seksueel getinte appjes op haar telefoon. Daarop besloten ze in augustus naar de politie te stappen. Al vanaf juni werd het meisje misbruikt op school en in een bosje in Assen. De man wilde haar ook ontmaagden in zijn woning in Groningen. Zo ver kwam het gelukkig niet.

De man was de mentor van het meisje. Ze had problemen op school en besprak die met hem. Maar de gesprekken gingen over in knuffelen en uiteindelijk seksuele handelingen. Uit berichtjes op de telefoon van de man blijkt dat het meisje zichzelf had moeten filmen terwijl ze seksuele handelingen verrichtte. Ze kreeg seksueel getinte filmpjes van haar mentor terug.

Leugens

Toen haar ouders de berichten hadden ontdekt, verboden ze hun dochter om nog langer contact te hebben met haar mentor. Maar de man haalde het meisje over om opnieuw contact te leggen. Zij moest daarover liegen tegen haar ouders.

Uit psychisch onderzoek blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.

