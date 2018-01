Buschauffeurs staken: 'ik voel me continu opgejaagd'

Het openbaar vervoer ligt donderdag grotendeels plat. Er zullen er minder of geen streekbussen en regionale stoptreinen rijden. Een gevolg van een cao-conflict tussen werkgevers en vakbonden: voor buschauffeurs is de werkdruk te hoog en ze krijgen geen fatsoenlijke loonsverhoging.

Plaspauze, meer rust en meer loon

Zo wordt het werkrooster van de buschauffeurs steeds krapper, en rijden buschauffeurs soms wel vier uur achter elkaar, zonder dat ze plaspauzes krijgen. Hun verloren tijd moeten ze vervolgens ook nog inleveren op hun lunchkwartier - de volgende rit moet natuurlijk op tijd vertrekken. En trek jij als reiziger nog even een sprint om de bus te halen? Vergeet die rit dan maar: buschauffeurs hebben geen tijd om hierop te wachten.

„Ik kan kiezen, of snel naar het toilet als dat moet, of toch die oudere dame even uitleggen waar ze moet zijn als ze me dat vraagt. Dat hoort ook bij mijn vak, dat is de dienstverlening die ik wil bieden. Met de steeds krappere dienstregeling voel ik me continu opgejaagd. Ik ben geen coureur, maar buschauffeur”, laat chauffeur Jolien weten aan de FNV.

Ultimatum

„We hebben werkgevers een ultimatum gestuurd, maar daar is inhoudelijke reactie op gekomen”, laat Mariëtte van Dijk, persvoorlichter van de FNV weten aan Metro. Van Dijk zegt dat de vakbond in de eerste instantie geen staking wilde, maar er geen keus meer rest.

„Het is een duidelijk signaal dat we afgeven. Het is dan ook de eerste staking in tien jaar.” Van het feit dat de staking voor veel hinder zal zorgen bij reizigers, is de vakbond zich bewust: „We hebben het bewust in de vakantie gepland. We hebben het een week van te voren aangekondigd, reizigers hadden daarom ruim de tijd om een alternatief te bedenken.”

Lees ook Tientallen buschauffeurs staken om veiligheid Likeability of 4

De staking duurt op 4 januari de hele dag, het nachtnet zal de nacht van 3 en 4 januari en van 4 op 5 januari wel gewoon rijden. En heeft deze staking geen invloed? „We sluiten een nieuwe staking niet uit”, aldus van Dijk.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar