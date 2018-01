ANWB laat 78-jarige stikken: 'Schandalig'

„ Zorgeloos rijden met de Wegenwacht." Dat is de slogan waar de ANWB vaak mee adverteert voor de Wegenwacht, zijn pechservice. Kennelijk vergat men daarbij de toevoeging „tenzij je al 50 jaar lid bent", want de bond liet Wilhelmina van der Laan-Van Eijk (78) ondanks haar 50 jaar lange lidmaatschap gewoon stikken.

Het verhaal begon toen Van der Laan-Van Eijk een klapband kreeg op de A20 tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat is een stukje waar je 120 mag en doordat ze eerder twee heupoperaties heeft ondergaan, kon Van der Laan-Van Eijk niet over de vangrail springen. Dus moest ze blijven staan op de vluchtstrook.

'Wij komen niet'

Een potentieel levensgevaarlijke situatie dus. „De vrachtwagens kwamen keihard voorbij. Ik ben 78 jaar oud en kan niet zomaar een band verwisselen", vertelt de vrouw tegenover het Algemeen Dagblad. Desondanks zag de ANWB geen reden om even snel iemand op het probleem af te sturen. „De alarmcentrale zei doodleuk: ‘Bel maar naar uw verzekeraar. Die stuurt wel een mannetje. Wij komen niet.'"

Uiteindelijk heeft de zoon van Van der Laan-Van Eijk de banden verwisseld met wat aanwijzingen van baggeraars die in de buurt aan het werk waren. Daarna ging de vrouw meteen naar huis om het lidmaatschap op te zeggen. „Toen ik zei dat ik een platina lidmaatschapspas heb, antwoordde de telefoniste dat-ie op naam van mijn man stond. Mijn echtgenoot is negen maanden geleden overleden. ‘Schei eens uit, ik kan moeilijk een lijk laten bellen’, zei ik. Schandalig.”

Fouten

De ANWB laat in een reactie weten dat de bond blij is dat haar niets is overkomen. Ook erkent zij dat er fouten zijn gemaakt bij de afhandeling van de zaak van Van der Laan-Van Eijk.

„Ze reed op de A20 met haar achterwiel over een steen. Volgens de letter van de voorwaarden is de verzekeraar er voor schade en de Wegenwacht voor pech. Mevrouw stond op een gevaarlijke plek, en ter plaatse hadden we iets kunnen betekenen, of we hadden haar naar een veilige plek kunnen brengen", aldus de ANWB.

