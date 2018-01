Soms loop je een winkel binnen die meteen om over naar huis te schrijven is. En dat kan hier ter plekke, in ’t Stomerijtje.

Hartje Haarlemmerdijk

Van ‘die vieze kleren’ moest-ie niets hebben -,,die geur alleen al...”-, het kaartengedeelte sprak hem meer dan aan. Niet heel gek ook, als groothandelaar in kaarten. Michael Gieltjes is eigenaar van ’t Stomerijtje hartje Haarlemmerdijk. Waar tot drie jaar geleden de zaak twee andere eigenaars en ook nog een stomerijfunctie had, heeft Michael zich volle bak gestort op de wenskaarten.

Ook inpakpapier

Populair

Michael a.k.a. Mike Holland Agencies is allesbehalve van de oude poststempel en struint regelmatig beurzen af op zoek naar nieuwe exemplaren. Vooral die met teksten of woorden in typemachineletters die je nu ook veel op Instagram ziet, zijn populair onder jongeren, zo weet hij, en van ‘bakfietsvrouwen’ tot buurtbewoners en studenten: ze weten hem allemaal te vinden voor die ene bijzondere kaart voor een bijzonder iemand. Want ja, vertelt de twee meter lange vriendelijke eigenaar met zijn hippe kapsel -,,hier op de Dijk laten doen” vanachter zijn marmeren toonbank: ,,achter elke kaart schuilt een verhaal.”

George en Sean zijn er ook

Verrassend

Zijn eigen verhaal is er eentje dat samenvattend ook mooi op een kaartje zou staan: verrassend. Want van een studie fysiotherapie en een baan als expediteur op Schiphol, kwam hij in de cadeauwinkelscene terecht, waarna hij zijn hart verloor aan de kaarten, ,,het zijn gewoon leuke dingen.”

Postzegel en brievenbus

Schrijven kan ter plekke

Postzegel nodig? vraagt hij een klant. Elke ochtend loopt hij naar de Albert Heijn iets verderop om postzegels te kopen. Maakt-ie verder geen winst op, verklapt hij, hij doet het als service. ,,U kunt hier boven schrijven”, wijst hij naar het schrijftafeltje op de vide, waar ook een groot scala aan zwartwit fotokaarten hangt en vanwaar George Clooney en Sean Connery je, van afzonderlijke kaarten, verleidelijk aankijken. Daarna kun je ‘m pal tegenover in de bus doen, knikt hij nu naar de oranje brievenbus op nog geen negen voetstappen van ’t Stomerijtje, ,,puur toeval, hoor!”

Diversiteit

De Dijk slash de Haarlemmerdijk is de perfecte locatie voor zo’n nichewinkel, beaamt de in de Jordaan geboren Amsterdammer, ,,ik zou niet ergens anders willen zitten.” De diversiteit hier is zo mogelijk nog groter dan in de Bijlmer en van een uitvouwkaart tot een nostalgische Wim Kan plaat en stimulerende Yes You Can-print, ’t Stomerijtje heeft het. Die laatste heeft buurvrouw Marianne van galerie Hooffzaak toevallig nét gekocht voor haar vriendin en ‘werktijger van De Poort’ die in de lappenmand zit en wel een hart onder de riem kan gebruiken, ,,beter dan een mailtje.”

Buurvrouw Marianne van galerie Hooffzaak

Niet van de kaart

Contact met de buren is goed. Coffee Company op rechts brengt de cappuccino -’s ochtends medium en ’s middags een kleine- langs in de winkel en met overbuurman Diego van Seventy5 pakt hij regelmatig een biertje in buurt- en stamcafé De Poort. Niet dat ze daar altijd helemaal van de kaart gaan, ,,maar een klein pilsje na werk is gewoon gezellig.” Overigens ook de plek waar Michael zijn intussen beroemde slogan bedacht, die nu op tassen en mutsen in de winkel prijkt: Rustig aan in de Jordaan en zijn ogen twinkelen even vanachter zijn bril, ,,best leuk gevonden toch?”

De befaamde muts

Valentijn...

Waar december-bestseller de kerstkaarten nu in de aanbieding zijn (2=1), verwacht hij een dezer dagen een lading kaarten voor dé belangrijkste kaartjesdag van het jaar: Valentijnsdag. Of hij er zelf ook een gaat versturen? Een geheimzinnige glimlach tot besluit. ,,Wie weet... Aan de kaarten zal het in elk geval niet liggen!”

Zij kochten een kaartje

Geniet wenst Christa haar dochter en diens vriend toe

’De Dijk’ buurtbewoonster Christa is zo’n moeder uit duizenden. Ze heeft voor dochter Deva en haar vriendje Samir een kaart gekocht met slechts een maar oh zo doeltreffend woord: Geniet. ,,Ze gaan naar Rome en ik verstop ’m in haar koffer.” Mét inhoud, ,,kunnen ze lekker een hapje van eten samen.”

Sara en Stephanie

Sara (l) en Stephanie werken iets verderop en kopen regelmatig een kaartje. Dit keer als bedankje voor een paar stagiaires en een collega die na negentien jaar vertrekt. ,,Een extra grote met Thank You erop.”

Psychiater Tineke koopt er meteen drie

Ze had de kaart een keer ergens gezien en toen niet gekocht en kon hem daarna nergens meer vinden. Psychiater Tineke koopt er dan ook meteen drie. Friends: much cheaper than a psychiatrist staat erop. ,,En dat klopt!”