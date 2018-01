Aantal asielaanvragen in 2017 gelijk gebleven

31.327 mensen deden in 2017 een asielaanvraag in Nederland. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal van 2016. Het grootste deel van de aanvragen was afkomstig van Syriërs. Zij namen 35 procent van de aanvragen voor hun rekening. Mensen met de Eritrese nationaliteit vormden 13 procent van de aanvragen.

Asielinstroom

De IND onderscheidt drie soorten asielinstroom; eerste aanvragen, herhaalde aanvragen en nareizigers. Het aantal eerste aanvragen is in 2017 fors verminderd. Vorig jaar deden 14.176 mensen zo'n soort verzoek tegenover 18.171 aanvragen in 2016. Het aantal nareizigers is in 2017 gestegen. Dit waren er 14.490 tegenover 11.814 een jaar eerder.

Zowel 2016 als 2017 vallen in schril contrast met de instroomcijfers van 2015. Toen deden 58.580 mensen een verzoek aan Nederland om hen asiel te verlenen. Ook in dat jaar waren de Syriërs de grootste groep.

Een opvallend, en voor de IND onverklaarbaar, feit is de instroom van relatief veel Cubanen. In december ambieerden er 121 van hen een verblijfstatus in Nederland. Dit is veel meer dan in heel 2016, toen het aantal Cubanen maar 23 was.

Lees ook Teleurstelling nu asielzoekers wegblijven Likeability of 4