3FM wil opzet Serious Request veranderen

Er gaan wat dingen veranderen aan Serious Request, zo meldt een woordvoerster van de radiozender NPO 3FM. Dat er een nieuwe 3FM Serious Request komt, staat vast. Maar hoe de actie er komend jaar uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De zender neemt de komende maanden om daar over na te denken.

De radiozender laat zich er niet door beïnvloeden dat er een dalende lijn in de opbrengst van Serious Request zit. Ook dit jaar zal er in de week voor kerst een actie voor het Rode Kruis komen. Maar door de tot dusver onbekende veranderingen, is nu nog niet bekend voor welk project er dit jaar geld wordt opgehaald en waar het Glazen Huis dit jaar zal komen. Normaal gesproken is dit al lang van te voren bekend.

Apeldoorn

Afgelopen jaar vond Serious Request plaats in Apeldoorn en zaten de dj's Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen in het Glazen Huis. De eindstand kwam uit op ruim 5 miljoen euro.

Volgens de woordvoerster zijn er bij in Apeldoorn al een aantal vernieuwingen doorgevoerd. ,,Dat is ons goed bevallen en daar gaan we mee door. We zorgen ervoor dat Serious Request zich in 2018 blijft ontwikkelen, passend bij de wensen van het publiek en bij deze tijd.''

Ondanks de dalende lijn in de opbrengt, zet Serious Request door. Foto: ANP

Kosten voor het evenement

De Telegraaf publiceerde maandag een artikel over dat het Rode Kruis niet elke euro besteedt aan het goede doel. 3,5 procent van de opbrengst besteedt het Rode Kruis aan kosten voor de organisatie van het evenement blijkt nu. Volgens de 3FM-woordvoerster is dit al sinds de eerste editie bekend. ,,We zijn hier juist heel transparant over'', zegt ze in de Telegraaf. Volgens de woordvoerster staat het fout aangegeven op de website van Serious Request, daar stond namelijk dat elke euro direct naar de slachtoffers gaat.

