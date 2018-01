33000 mensen van bijstand naar baan in grote steden

Niets is zo veranderlijk als het weer. Toch fronsten veel mensen hun wenkbrauwen toen deze week de voorspellingen wel heel erg uiteenliepen over het voorspelde weer van donderdag. Op Weerplaza werd de mogelijkheid van een ware horror-storm beschreven voor de donderdag: Aan zee windkracht 11 tot 12 met windstoten tot 150 kilometer per uur! Terwijl Teletekst het hield op windkracht 6 met een windsnelheid van nog geen 50 kilometer per uur. Hè? Zijn stormen, die een paar dagen later toeslaan dan zo moeilijk in te schatten of zat hier iemand vreselijk te slapen?