11-jarige redt peuter van verdrinkingsdood

Niet alle helden zijn grote, sterke mannen. Dat bewijst een 11-jarig meisje dat gezellig een dagje ging zwemmen in het Hofbad in Den Haag. Eenmaal in het water zag het meisje een kind op de bodem van het bad liggen, schrijft Omroep West.

Het jongetje op de bodem bewoog niet. De kleine superheldin twijfelde geen seconde en dook naar de bodem. Ze pakte het jochie bij zijn arm en trok hem mee naar de oppervlakte. Eenmaal daar duwde ze hem naar de kant en riep ze de badmeester, een levensreddende actie.

Reanimatie

Het jongetje van drie jaar was in het water gevallen nadat zijn moeder hem eventjes niet in de gaten hield. Het kleine ventje kon nog helemaal niet zwemmen. Eenmaal op de kant heeft het zwembadpersoneel hem beademd en gereanimeerd, waardoor hij in stabiele toestand naar het ziekenhuis kon worden vervoerd. De politie meldt dat de peuter nog steeds op de intensive care ligt, maar wel bij kennis is.

Lees ook Meer werkstress voor badmeesters na verdrinkingsdood Likeability of 4

De moeder van het meisje is ongelofelijk trots op het handelen van haar dochter. „Zo hoor je dat te doen", vertelt de vrouw die samen met haar dochter anoniem wil blijven. „Ik wil het klein houden, omdat zij het op kinderniveau heeft beleefd. En dat is prima. Ze reageerde gelukkig heel laconiek. Toen ik daarna aan mijn dochtertje vroeg: wat deed jij? Zei ze dat ze gewoon weer was gaan zwemmen."

Toezicht

Op het moment dat het jongetje in het water viel, was er geen gebrek aan toezicht. Er waren zo'n tweehonderd mensen in het bad aanwezig en zeven badmeesters hielden een oogje in het zeil. Toch zag niemand het ongeluk gebeuren en dat baart het zwembadpersoneel zorgen. „Het is als een bom binnengekomen. Je houdt toezicht en dan komt er een meisje van 11 jaar en die reikt opeens een jongetje aan. Dat pak je beet en je gaat gelijk handelen. We zijn dan zo blij dat het jongetje na een paar handelingen zelf ademhaalt. Je kunt je voorstellen dat als het kindje met de ambulance mee is dat dan het besef komt", vertelt de locatiemanager.

In dit geval is het jongetje aan de aandacht ontsnapt. Het Hofbad is een groot en hectisch zwembad, met veel lawaai van spelende kinderen. Het zwembadpersoneel gaat uiteraard wel evalueren hoe dit kon gebeuren en hoe ze dit in de toekomst voorkomen. Voor nu zijn ze de 11-jarige heldin vooral eeuwig dankbaar.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar