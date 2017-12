Vuurwerkshows afgelast door harde wind

De harde wind die momenteel door het land raast hindert enkele vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling. In Den Haag werd de show in de wijk van Laak al afgelast, en de vuurwerkshow in Amsterdam op de Kop van Java werd om dezelfde reden aangepast.

De gemeente Den Haag vindt de risico’s van de show in de wijk Laak te groot vanwege de ligging middenin de wijk en de nabijheid van bebouwing. Over de twee andere vuurwerkshows in Den Haag, op de Hofvijver en in Scheveningen, wordt later een besluit genomen. De show op de Hofvijver is live te zien op NPO1.

2000 bezoekers

De vuurwerkshow in Laak was een initiatief van onder meer bewoner Tom Nathans. De organisatie rekende op ongeveer 2000 bezoekers. „Teleurstellend. We hebben de wind steeds mee gehad wat dit project betreft, met alle medewerking van de gemeente. Maar de uitvoering heeft niet zo mogen zijn, de wind draaide, zogezegd”, aldus Nathans.

Tijdens de Amsterdamse show op de Kop van Java wordt meer vuurwerk vanaf de grond afgestoken. Ook is de kraan waar vuurwerk wordt afgeschoten verlaagd van 60 naar 30 meter. In Amsterdam wordt een vinger aan de pols gehouden. Mocht de wind bijvoorbeeld verder aantrekken, dan kan de show alsnog worden afgelast.

Middernacht

Het Nationale Vuurwerk dat om middernacht wordt afgestoken op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam gaat vooralsnog gewoon door. De organisatie houdt met windmeters continu de windkracht in de gaten. Ook de landelijke kindervuurwerkshow, aan het begin van de avond op de Holland Amerikakade in Rotterdam, gaat door.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar