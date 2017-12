Vier mannen aangehouden op verdenking van terrorisme

Jorien ter Mors en Marrit Leenstra hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de eerste schaatstickets voor Pyeongchang 2018 bemachtigd. Ter Mors won in het goedgevulde Thialf de 1000 meter in een tijd van 1.15,38. Leenstra eindigde als tweede in 1.16,03.

Ireen Wüst reed de derde tijd (1.16,29). Zij is nog niet helemaal zeker van een olympisch startbewijs op deze afstand. Nederland mag met maximaal tien vrouwen deelnemen aan Pyeongchang 2018. In de zogenoemde selectievolgorde van de schaatsbond valt de nummer drie op de 1000 meter voorlopig buiten de top tien (twaalfde startplek). Wüst is derhalve afhankelijk van andere resultaten, ook van zichzelf, om later deze week alsnog op te schuiven naar het olympische keurkorps en op de 1000 meter in Zuid-Korea van start te kunnen gaan.