Tien geestige tweets over eerste kerstdag

Een 14-jarige jongen is met geweld van twee paar schoenen beroofd in Leiden. De puber had via social media een afspraak gemaakt om de schoenen te verkopen.

Behalve de zogenaamde koper, verscheen nog een tweede jongen. Het slachtoffer werd mishandeld en beroofd van de schoenen die hij wilde verkopen én het paar dat hij droeg. Drie andere jongens keken toe. Volgens de politie leken ze bij de mishandelende jongens te horen.