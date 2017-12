Oppassen voor gladde weggedeelten.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zich positief uitgelaten over Nederland. Hij zei geen probleem te hebben met Duitsland, Nederland of België en dat de mensen die daar in de regering zitten zijn oude vrienden zijn. Dit schrijft de Turkse krant Hürriyet. De president vertelde dit aan de krant tijdens zijn reis terug na een meerdaagse reis naar Afrika.

Erdogan vertelde grote waarde te hechten aan goede betrekkingen met de EU en EU-lidstaten. Een bezoek aan ons land sluit hij daarom niet uit. Hij was vooral te spreken over de signalen die Mark Rutte had afgegeven om de relatie tussen Nederland en Turkije te verbeteren, „die zijn toereikend.”