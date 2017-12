Opnieuw overtredingen bij ontgroeningen studenten

„Echt supervet!” roept Anouk Bowman (22) uit wanneer ze hoort dat haar lezerscolumn de meest gelezen uit 2017 is. Ze had het niet verwacht, „al heb ik inderdaad wel veel reacties gekregen…” Anouk houdt van schrijven, zowel in Nederlands als Engels -„krijg je als je tweetalig bent opgevoed”-, studeert aan de School voor Journalistiek in Utrecht en is bezig met een coming of age roman. De lezerscolumn die ze opstuurde naar Metro was eigenlijk een reactie op de zoveelste ‘pssss’, ‘lekker wijf’, kneep in haar bil of juist een grove belediging wanneer ze even niet reageerde tijdens het uitgaan of zelfs tijdens het fietsen.

Klaar mee