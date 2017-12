Olympische tickets voor Ter Mors en Leenstra

Jorien ter Mors en Marrit Leenstra hebben bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen de eerste schaatstickets voor Pyeongchang 2018 bemachtigd. Ter Mors won in het goedgevulde Thialf de 1000 meter in een tijd van 1.15,38. Leenstra eindigde als tweede in 1.16,03.

Ireen Wüst reed de derde tijd (1.16,29). Zij is nog niet helemaal zeker van een olympisch startbewijs op deze afstand. Nederland mag met maximaal tien vrouwen deelnemen aan Pyeongchang 2018. In de zogenoemde selectievolgorde van de schaatsbond valt de nummer drie op de 1000 meter voorlopig buiten de top tien (twaalfde startplek). Wüst is derhalve afhankelijk van andere resultaten, ook van zichzelf, om later deze week alsnog op te schuiven naar het olympische keurkorps en op de 1000 meter in Zuid-Korea van start te kunnen gaan.

Letitia de Jong (1.16,39), Lotte van Beek (1.16,51) en Anice Das (1.16,60) waren de eerste verliezers in Heerenveen. Ook Suzanne Schulting (twaalfde in 1.17,78) redde het op deze afstand niet. Als shorttrackster is ze al wel zeker van olympische deelname.

Geen goede race

Ook Ter Mors werd als shorttrackster eerder al door bondscoach Jeroen Otter geselecteerd, voor de aflossing en de 1500 meter. De veelzijdige schaatsster uit Twente wil op de langebaan in Zuid-Korea eveneens op meerdere onderdelen uitkomen. De tweevoudig olympisch kampioene (1500 meter en ploegachtervolging) toonde zich opgelucht dat haar eerste optreden bij het OKT goed was afgelopen. „Het was geen goede race, vooral mijn start was niet best. Maar ik ben heel blij dat mijn eerste olympische ticket voor de langebaan nu binnen is. Op naar meer'', liet Ter Mors opgetogen weten.

Door rugproblemen moest de kopvrouw van Team AfterPay de laatste drie wereldbekerwedstrijden overslaan. Ook Wüst, evenals Leenstra al aangewezen voor de olympische achtervolging, was in de eerste helft van het seizoen allerminst fit. „Ik heb een dubbel gevoel'', zei de viervoudig olympisch kampioene dinsdag na haar race. „Ik ben heel opgelucht dat ik erbij zit, maar ik vind het jammer dat ik mijn vriendin Letitia op 0,1 seconde van de derde plek afhoud.''

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar