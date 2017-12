NS wil uitbreiden met regionale spoorlijnen

In Swifterbant in de provincie Flevoland is iemand overleden bij een vuurwerkongeluk. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk om wat voor vuurwerk het ging.

De overleden persoon is een man, zegt de politie tegen de NOS. Hij zou in de straat wonen waar het ongeluk gebeurd is. Om wie het gaat is verder nog niet bekend.