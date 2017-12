Het kabinet staat elk jaar meer onder druk om gevaarlijk vuurwerk te verbieden. Na oogartsen en de Nationale Politie heeft ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zich bij zich bij de kritikasters aangesloten.

Reden: geen enkel ander feest in Nederland zorgt voor zoveel leed als Oud en Nieuw. Iedere keer raken honderden mensen gewond, veelal omstanders, die voor het leven getekend zijn, aldus de OVV. Ongeveer honderd mensen per jaar houden er blijvend oogletsel aan over. Niet zelden moeten ogen worden verwijderd. Sinds 2000 valt er gemiddeld één dodelijk slachtoffer per jaar.

Maar hoe pakken ze het eigenlijk aan in de ons omringende landen? Is daar ook zoveel discussie over vuurwerk? Kunnen we iets van onze buren leren wellicht?

In België is de vuurwerk-wetgeving recent verstrengd. De verkoop van zwaar knal- en siervuurwerk aan consumenten is er nu verboden. Er kan alleen nog vuurwerk in de categorieën F1 (trektouwtjes, fonteintjes) en F2 (minder zwaar knal- en siervuurwerk) worden gekocht. Iedereen mag er tegenwoordig maximaal 1 kilo vuurwerk kopen. Ter vergelijking: in Nederland mag er tot 25 kilo per persoon worden gekocht en in Duitsland zijn er géén beperkingen. Gevolg van de strengere vuurwerk-wetten in België is dat dit jaar voor het eerst Belgen de grens over komen om hun vuurwerk in Nederland te komen. Voorheen gingen Nederlandse vuurwerkfans juist naar België om daar met name zwaar vuurwerk te kopen.

Slachtoffers

Bij onze zuiderburen vallen net als in Nederland ieder jaar vuurwerkslachtoffers. Een van de maatregelen om daar iets aan te doen is een opsporingsdienst die in het leven werd geroepen om vuurwerk op veiligheid te controleren. Dat lijkt overigens niet heel fanatiek te gebeuren, de Gazet van Antwerpen meldde onlangs dat de afgelopen twee jaar slechts 59 vuurwerkartikelen zijn gecontroleerd. Daarvan bleken er 26 te gevaarlijk en die zijn uit de handel genomen.

Duits knalwerk

Duitsland is liberaal wat vuurwerk betreft: de voorschriften voor verkoop en opslag is een taak voor de gemeente en pas bij illegaal vuurwerk uit bijvoorbeeld Oost-Europa of Azië komen de autoriteiten in actie. De vuurpijlen liggen er gewoon naast de aardappels en de uien in de supermarkt in plaats van diep weggestopt in een speciale veiligheidsbunker. Daardoor is het vuurwerk er véél (soms tot wel 75 procent) goedkoper dan in Nederland en dat spreekt veel Nederlanders traditiegetrouw aan. Met honderden tegelijk steken ‘we’ ieder jaar de grens over voor het Duitse knalgoed.

Koeriers

Het is verboden om Duits of Belgisch vuurwerk in Nederland in te voeren, omdat het niet in Nederland is gekeurd en er geen Nederlandse gebruiksaanwijzing op staat. Tegelijk knijpt de Nederlandse politie een oogje toe, zolang er maar geen grote hoeveelheden worden ingeslagen. Omdat er wegens de verscherpte wetgeving in België weinig Nederlanders meer richting het zuiden gaan om vuurwerk aan te schaffen, concentreert de politie zich deze dagen vooral op de grens met Duitsland. Ad Nieuwdorp, landelijk vuurwerkexpert van de Nederlandse politie, vertelde in De Limburger dat veel illegaal vuurwerk ons land binnenkomt via reguliere en niets vermoedende pakketdiensten, door particuliere smokkelaars met de auto en zelfs door jeugdige koeriers op de fiets. Af en toe wordt zo’n vuurwerkkoerier volgens Nieuwdorp aangehouden, maar velen glippen ongezien en ongestraft de grens over.

De politie slaagt er wél in succes te boeken bij de aanpak van handel via internet en de pakketdiensten die het bestelde vuurwerk vervoeren en bezorgen. In Kerkrade werd vorig week een Duitser uit de buurt van Aken aangehouden toen hij 35 pakketten illegaal vuurwerk af kwam leveren bij een verdeelpunt voor pakketbezorgers. Hij was al sinds mei bezig met een vuurwerklijn en bleek sindsdien al ruim vijftienhonderd dozen ons land te hebben binnengesmokkeld.

