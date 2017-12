Erdogan wil betere band met Nederland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zich positief uitgelaten over Nederland. Hij zei geen probleem te hebben met Duitsland, Nederland of België en dat de mensen die daar in de regering zitten zijn oude vrienden zijn. Dit schrijft de Turkse krant Hürriyet. De president vertelde dit aan de krant tijdens zijn reis terug na een meerdaagse reis naar Afrika.

Erdogan vertelde grote waarde te hechten aan goede betrekkingen met de EU en EU-lidstaten. Een bezoek aan ons land sluit hij daarom niet uit. Hij was vooral te spreken over de signalen die Mark Rutte had afgegeven om de relatie tussen Nederland en Turkije te verbeteren, „die zijn toereikend.”

Turks referendum

De spanning tussen Nederland en Turkije liep begin dit jaar hoog op. Twee Turkse ministers reisden af om campagne te voeren voor het Turks referendum. De minister van Buitenlandse zaken en de minister van Familiezaken mochten uiteindelijk niet landen op Nederlandse bodem en moesten onder politiebegeleiding het land verlaten.

Het was de aanleiding voor Erdogan om Nederland te beschuldigen van nazisme en facisme. Zijn regering eiste excuses van Nederland en de Nederlandse ambassadeur werd bij de terugkeer op zijn post in Ankara de toegang ontzegd.

Betere relatie

Gevolg was een kleine diplomatieke rel, waarna Rutte en Erdogan geen contact meer hebben gehad. Tijdens een G20 top in Hamburg zaten de twee samen aan tafel, maar is er geen contact geweest.

Hoewel een oplossing voorlopig nog niet in zicht is, is wel duidelijk dat beide landen toe zijn aan een de-escalatie van het conflict. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken had onlangs een gesprek met zijn Turkse collega Mevlüt Çavuşoğl en ook Rutte liet vorige week in een interview weten een betere relatie te willen met Turkije.

