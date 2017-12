Duizenden meldingen bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast dat door dertig lokale fracties van GroenLinks is opgericht, is direct een groot succes gebleken. Binnen no-time stroomden de klachten over het vuurwerk binnen met meer dan 200 meldingen per uur.

Om 1 uur 's nachts, toen het meldpunt precies twaalf uur open was, stond de teller al op maar liefst 2.500 meldingen. Het is wel zo dat ook mensen een klacht hebben ingediend op basis van incidenten voor de opening van het meldpunt. Deze zijn meegenomen in de telling. Sinds 1 uur is het aantal klachten rap afgenomen, maar dat heeft ook te maken met het gegeven dat het toen nacht was.

Categorie 1

Naar verluidt gaat het vooral om vuurwerk uit categorie 1. „Categorie 1 vuurwerk is door de overheid gekwalificeerd als ongevaarlijk. Vroeger heette dit fop- of schertsvuurwerk en bestond het assortiment vooral uit sterretjes, knalerwten en trekrotjes."

Het doel van Meldpunt Vuurwerkoverlast is om het afsteken van vuurwerk uiteindelijk compleet te centraliseren. „We bepleiten een hervorming van de vuurwerktraditie, waarbij vuurwerk niet langer door amateurs wordt afgestoken, maar door professionals. Net als in veel andere landen kunnen gemeenten professionele vuurwerkshows organiseren waar iedereen van kan genieten, zonder overlast, schade en slachtoffers."

48.000

Vorig jaar kreeg het meldpunt in totaal 48.000 meldingen binnen, waarvan het grootste deel uiteraard rondom de jaarwisseling. Het Meldpunt Vuurwerkoverlast blijft open tot 3 januari 2018.

