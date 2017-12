Dode door vuurwerk in Swifterbant, Flevoland

In Swifterbant in de provincie Flevoland is iemand overleden bij een vuurwerkongeluk. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend. Ook is onduidelijk om wat voor vuurwerk het ging.

De overleden persoon is een man, zegt de politie tegen de NOS. Hij zou in de straat wonen waar het ongeluk gebeurd is. Om wie het gaat is verder nog niet bekend.

Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Twee jonge kinderen die vlak bij de ontploffing stonden zijn door ambulancepersoneel nagekeken en bleken niet gewond te zijn.

Vuurwerkdoden zeldzaam

Bij de vorige jaarwisseling viel ook een dode door vuurwerk: in Meppel werd een 54-jarige man kort na middernacht in zijn gezicht geraakt door een stuk vuurwerk dat hij zelf had aangestoken. Enkele dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Het komt in Nederland weinig voor dat iemand omkomt bij het afsteken van vuurwerk. De afgelopen vier jaarwisselingen vielen in totaal twee doden. Wel zorgt het consumentenvuurwerk (illegaal en legaal) jaarlijks voor honderden gewonden.

