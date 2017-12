Binnen één maand 80 meldingen misbruik Jehova's

Bij een meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van de Jehovah's Getuigen zijn binnen een maand tijd al tachtig meldingen van seksueel misbruik binnengekomen. Dat bevestigt Frank Huiting, en van de oprichters van het meldpunt, in dagblad Trouw.

De Stichting Reclaimed Voices, zoals de organisatie heet, bestaat nu ruim een maand. In die periode kwamen vijftig verhalen binnen van mensen die misbruikt zijn binnen de geloofsgemeenschap. Nog eens dertig meldingen kwamen binnen via Trouw, dat de afgelopen maanden berichtte over de kwestie.

Ervaringen uit de jeugd

De meldingen zijn vooral afkomstig van mensen die nu volwassen zijn, maar vertellen over ervaringen uit hun jeugd. Veelal hebben zij ook al afscheid genomen van de geloofsgemeenschap. „Voor hen is de drempel lager om melding te doen van hetgeen ze is overkomen", aldus Huiting, die in zijn jeugd zelf slachtoffer was van misbruik door iemand van de Jehova's Getuigen. Toch zitten er ook enkele 'actuele zaken' tussen, zegt hij.

Een van de doelen van de stichting is om misstanden met kindermisbruik binnen de Jehovah's Getuigen aan de kaak te stellen. Volgens Huiting komt misbruik binnen de gemeenschap vaker voor dan gemiddeld in de maatschappij als gevolg van „hogere risicofactoren, zoals een sterke hiërarchie en hoge sociale druk".

Veel blijft verzwegen

Het hoofdbestuur van de Jehovah's Getuigen gaat nu niet goed om met meldingen van misstanden, vindt hij. „Zaken worden intern opgelost. Veel blijft verzwegen. Eventuele sancties leggen ze zelf op, maar openbaar maken ze zaken nooit. Dit verhoogt de kans dat een pedofiel actief kan blijven."

Intern onderzoek

De artikelen in Trouw waren voor minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming aanleiding om de Jehovah's Getuigen op te roepen intern onderzoek te doen naar seksueel misbruik binnen de gemeenschap, net zoals de katholieke kerk dat eerder heeft gedaan. Hij deed dat in een Kamerbrief op 12 december. Of dat er ook komt, kon een woordvoerder van de gemeenschap onlangs nog niet zeggen. Wel zouden er betere maatregelen zijn getroffen, zoals het beter monitoren en volgen van daders.

De Stichting Reclaimed Voices, die slachtoffers bijstaat met advies en hulp, spreekt op 26 januari over de kwestie met de bewindsman.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar