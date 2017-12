'Amsterdam telt 6000 illegale Airbnb-verblijven'

Van Amsterdam tot aan Sydney is zo'n 16.600 kilometer: dat is hoe ver alle door PostNL bezorgde pakketjes van dit jaar achter elkaar zouden reiken. Dit jaar hebben zij in de Sint- en Kerstperiode maar liefst 32,9 miljoen pakketten bezorgd in Nederland en België. Daarmee gaan de bezorgers van het bedrijf met een nieuw record de boeken in.

Liever online