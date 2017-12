Aantal moorden in 2017 fors gestegen

Het is voor het eerst sinds jaren dat het moordcijfer in Nederland flink is toegenomen. In 2017 zijn er maar liefst 159 mensen om het leven gebracht, zo meldt de Moordatlas. In vergelijking met vorig jaar is dat aantal met 50 moorden toegenomen.

Waar die toename vandaan komt, is nog niet duidelijk. ,,Al jaren daalt het moordcijfer", vertelt misdaadjournalist Gerlof Leistra aan NOS. ,,Vorig jaar hadden we het laagste aantal moorden ooit. Ik breek er mijn hoofd over hoe het aantal opeens zo sterk gestegen kan zijn."

Meer moorden door verwarde verdachten

Leistra merkt op dat het het aantal drugsgerelateerde moorden toeneemt. ,,Ook het aantal verwarde verdachten is behoorlijk gestegen, met maar liefst 12 procent", zegt de misdaadjournalist tegen RTL Nieuws. Ook Eric Slot van de Moordatlas is opgevallen dat er meer moorden gepleegd worden door mensen met een psychische stoornis. Op de site houdt hij bij wie wanneer op welke plek is vermoord en om welke reden. Hij telt 25 moorden door psychiatrische patiënten. Het grootste voorbeeld is natuurlijk de moord op Anne Faber door Michael P. uit de forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder.

In 2017 zijn er 25 moorden gepleegd door verwarde verdachten. Een van de slachtoffers was Anne Faber. Foto: ANP

Minderjarige daders en slachtoffers

Een ander opvallend aspect dit jaar, is het aantal minderjarige daders en slachtoffers. ,,Normaliter zijn het er tien per jaar", zegt Leistra. Het zijn er nu meer, maar ze zijn ook nog jonger. ,,Een onrustbarende trend is het aantal extreem minderjarige jongeren als slachtoffer en verdachte." Het is uitzonderlijk dat er in één jaar tijd zoveel dodelijke geweldsincidenten plaatsvinden waarbij minderjarigen betrokken zijn. Vier zaken kwamen groot in het nieuws, waaronder Romy en Savannah die beide ongeveer gelijktijdig door minderjarigen jongens werden vermoord.

Geen harde conclusies

Leistra is benieuwd of het moordcijfer in 2018 ook weer toeneemt, of dat het bij het onverklaarbare aantal moorden in 2017 blijft. ,,Ik denk niet dat je na één jaar al harde conclusies kunt trekken, dus het is heel spannend hoe zich dit verder ontwikkelt'', zegt hij tegen de NOS.

