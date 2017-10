Zo bespaar je 1400 euro per jaar in de supermarkt

Valt er ergens korting te halen, dan zijn Nederlanders er vaak als de kippen bij. Maar dat is ook niet gek, want je kunt jaarlijks flink wat besparen. Ook tijdens je boodschappen, blijkt vandaag uit cijfers van de Consumentenbond. Als je het voor elkaar krijgt om een jaar lang alleen maar producten in de supermarkt te kopen die in de aanbieding zijn, dan scheelt je dat 1400 euro.

In het onderzoek deden negen supermarktketens mee. Voor de meeste aanbiedingen en hoogste kortingen kun je het beste naar Albert Heijn. Zij hebben wekelijks gemiddeld 1150 producenten 'in de bonus'. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld Jumbo en Hoogvliet, waar wekelijks 600 producten zijn afgeprijsd. Afgeprijsde producten zijn bij de 'Appie' gemiddeld 34 procent afgeprijsd, tegenover 31 procent gemiddeld.

Basisprijzen juist hoger

Wel is het zo dat de basisprijzen bij Albert Heijn aan de hoge kant zijn. Uit onderzoek van de Consumentenbond van vorig jaar bleek dat de prijzen bij Albert Heijn 2 procent hoger liggen dan het gemiddelde. Bij Jumbo, Dirk en Hoogvliet zijn boodschappen gemiddeld juist tussen de 4 en 6 procent goedkoper.

Vooral bij dure producten zoals vaatwastabletten of wasmiddel kan een stukje omfietsen geen kwaad. Vaatwastabletten van Sun zijn bijvoorbeeld gemiddeld 54 procent goedkoper in de aanbieding, wasmiddel van Robijn is gemiddeld 45 procent goedkoper. Ook bij de wereldgerechten van Knorr kan de korting behoorlijk oplopen: tot wel 62 procent.

Wil je het meest besparen? Dan lijkt het 't beste idee om voor de aanbiedingen naar de AH te gaan en de rest bij een goedkopere supermarkt te kopen.

