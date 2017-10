Wolf op Veluwe gespot, landelijk wolvenplan gestart

Er is in Nederland opnieuw een wolf gespot. Ditmaal is het dier verschenen op de Veluwe. Experts van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland hebben op basis van foto's bevestigd dat het om een wolf gaat.

Door het spotten van de wolf start de provincie Gelderland met activiteiten uit het landelijke wolvenplan. Zo heeft de provincie terreinbeheerders geïnformeerd en gevraagd naar waarnemingen die bevestigen dat het om een wolf gaat. Dat kan in de vorm van sporen, uitwerpselen en beelden op camera’s.

Schapen en geiten

Boeren zijn door het bericht in ieder geval gewaarschuwd. Over het algemeen voedt de wolf zich met hoefdieren, maar ook met vee en vooral schapen en geiten kan het dier zijn maag vol krijgen. De kans dat je een wolf tegenkomt blijft klein. Mocht dat toch het geval zijn: de provincie Gelderland adviseert afstand te houden, honden aan de lijn te houden en de wolf met rust te laten.

Wie overigens wel schade aan zijn vee denkt te hebben door de wolf, kan dat melden bij het faunafonds. In bepaalde gevallen kan de veehouder dan in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Zeldzaam in Nederland

In Duitsland leven verschillende wolvenroedels, maar in Nederland hadden we lange tijd geen enkele wolf meer gezien. In 2015 werd voor het eerst in meer dan honderd jaar weer een wolf in Nederland gespot. Destijds was dat in de provincies Drenthe en Groningen.