Lubach gaat viral met filmpje over wapenhandel VS

Arjan Lubach heeft het weer geflikt: een filmpje viral laten gaan richting Amerika. Zondagavond liet hij in zijn show een pakkend filmpje over de wapenhandel in de VS zien. De aanleiding hiervan is de schietpartij in Las Vegas, waarbij 59 mensen om het leven zijn gekomen.

„Er is iets aan de hand in de wereld. Een situatie waar we echt iets aan moeten doen”, begint Lubach.

'Nonsensical Rifle Addiction'

Lubach heeft het over de ‘Nonsensical Rifle Addiction, ofwel NRA. Een Amerikaanse wapenziekte, waar Amerikanen volgens hem aan lijden. Deze naam is gekozen door de afkorting van ‘National Rifle Association’, de Amerikaanse belangenvereniging voor wapenbezit.

Het verkrijgen van een wapen is in de meeste staten van de VS vrij eenvoudig. Ondanks dat er dit jaar 11.000 Amerikanen zijn omgekomen door incidenten met vuurwapens, doet de politiek weinig om de wapenwet strenger te maken, aldus Business Insider.

Lubach wilt dat deze 'ziekte' bestreden wordt, en doet dit op satirische wijze. „Say Nay to NRA", sluit hij zijn filmpje af.

Eerder scoorde Lubach al een flinke hit met zijn filmpje waarbij hij Nederland voorstelde aan Donald Trump, die toen net president van de Verenigde Staten was.