Vrouw gaat naar hospice om te sterven, mag naar huis

De 78-jarige mevrouw Gelderman kreeg van haar artsen te horen dat ze uitbehandeld was, nadat werd vastgesteld dat de borstkanker was teruggekeerd. Ze legde zich neer bij dit verdrietige bericht en vertrok naar een hospice om haar laatste levensfase door te brengen. Ze was terminaal verklaard, wat betekende dat de arts verwachtte dat de patiënt niet langer dan drie maanden te leven heeft.

Aflopende zaak

„Thuis ging het steeds slechter”, aldus haar zoon Walter tegenover RTL Nieuws. Mevrouw Gelderman woonde alleen in Enschede, terwijl haar enige kind woonachtig was in Amsterdam. Over de beslissing van de arts een terminaalverklaring uit te schrijven zegt Walter: „Het was een aflopende zaak, dat was wel duidelijk”.

Geheel tegen alle verwachting in, fleurde mevrouw Gelderman weer helemaal op. Er werd zo goed voor haar gezorgd dat ze weer plezier kreeg in het leven. Ze kreeg veel aandacht, mocht eten waar ze zin in had en haar eigen spulletjes meenemen. Na enige tijd in de hospice, leek er niet veel meer met mevrouw Gelderman aan de hand. Nadat de terminaalverklaring nog eens met drie maanden was verlengd, en haar gezondheidssituatie er nog eens op vooruit was gegaan, zat er niets anders op dan mevrouw Gelderman naar huis te sturen. „Ze leek niet meer stervende, zei de huisarts.”

Afscheid

Hoewel dit klinkt als een zeer goed bericht, was het voor mevrouw Gelderman lastig. Ze had namelijk al afscheid genomen van haar thuis. Ze was erop ingesteld in de hospice te overlijden en had geen rekening gehouden met een terugkeer. Eenmaal thuis verslechterde haar gezondheid snel. Na een val uit bed, bracht Walter haar naar een verzorgingstehuis, waar ze zich al snel slechter begon te voelen. Volgens haar zoon kwam dit mede door het gebrek aan persoonlijke verzorging. „Er stond één verpleegkundige op vijftien patiënten”.

Uiteindelijk kreeg haar zoon Walter het voor elkaar zijn moeder opnieuw met een terminaalverklaring van de huisarts op te laten nemen in de hospice. Daar overleed mevrouw Gelderman ongeveer vijf weken later.