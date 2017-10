Vallende sterren dit weekend te zien

Als je een beetje geluk hebt, dan kan je vanaf donderdagavond vallende sterren zien. Het gaat om de meteorenzwerm Orioniden die dan weer zijn hoogtepunt bereikt.

1 ster per anderhalve minuut

Het grootst aantal vallende sterren komt voor in de nacht van zaterdag op zondag rond 6.00 uur ‘s ochtends. Dus dan loont het zeker om vroeg op te staan. Aan de zuidelijke hemel verschijnen dan maximaal 37 meteoren per uur. Dit komt neer op ongeveer één vallende ster per anderhalve minuut.

Het weer moet natuurlijk wel meezitten. Helaas krijgen we naast opklaringen ook te maken met wolkenvelden, waardoor het werkelijk aantal zichtbare vallende sterren iets lager zal liggen. Dat meldt weerbureau Weeronline donderdag.

Vanavond al

Ook donderdagnacht en in de nacht van vrijdag naar zaterdag kun je al vallende sterren spotten. Maar die kans is heel klein, omdat we behoorlijk wat wolkenvelden krijgen. Het aantal meteoroïden dat oplicht in de dampkring bedraagt dan ongeveer 30 per uur.

De Orioniden zijn elk jaar te zien in de tweede helft van oktober. Ze heten zo, omdat het lijkt of ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen. Het gaat om gruis van de komeet Halley, die in 1986 langs de aarde suisde. Elk jaar trekt de aarde door de staart van de komeet. Daarbij verbranden stofdeeltjes in de dampkring, wat wij zien als een vallende ster.