Live meekijken over de schouder van de politie

Via Facebook meekijken over de schouder van een agent. Alle zevenentwintig politieteams in Oost-Nederland zetten vrijdagavond de virtuele deur open en waren live te volgen via social media. Niet eerder hielden zoveel teams tegelijkertijd een volgdienst.

Een spoedrit over de snelweg, een burenconflict, twee gestolen fietsen terugbrengen bij de rechtmatige eigenaren en de administratie: wat maken politieagenten zoal mee tijdens een dienst? Belangstellenden konden de politie op de vingers kijken tijdens een ‘megavolgdienst’. Bij zo’n dienst plaatsen agenten foto's, video's en berichten op Facebook. Zo geven ze inzicht in hun werk, en laten ze zien wat er bijvoorbeeld met meldingen van burgers wordt gedaan.

Samenleving

De politie weet met sociale media steeds meer mensen te bereiken –en andersom. „We raken steeds georganiseerder op social media, daardoor worden dit soort initiatieven mogelijk,’ zegt waarnemend politiechef Pim Miltenburg. „De politie hoort thuis op social media. De samenleving verwacht dat van ons en wij hebben het nodig voor ons politiewerk.’

Behalve tips krijgt de politie via Facebook ook verzoeken of vragen. Een melding over foutparkeerders bij een school zorgde ervoor dat de politie een controle hield. Een op Facebook 'geposte' snelheidscontrole in Velp zorgde voor enkele verzoeken om op ook andere wegen binnen het dorp te controleren.

„We hebben de afgelopen jaar gezien hoe belangrijk het is dat iedereen meehelpt om een buurt veilig te houden. Via Whatsappgroepen krijgen we bijvoorbeeld steeds meer meldingen van verdachte situaties. Daarom is het extra belangrijk dat we zichtbaar zijn, en soms ook een kijkje in de keuken geven”, aldus Miltenburg.

Mijlpaal

Anderhalf jaar geleden werd al een mijlpaal bereikt: in iedere gemeente was de politie in Gelderland en Overijssel op Facebook te vinden. Naast alle twitterende wijkagenten zijn er nu ook al meer dan 75 Instagramaccounts actief in het gebied, en verschillende jeugdagenten experimenteren met Snapchat.

Ook in de rest van het land zijn agenten op social media actief. Zo is politievlogger Jan-Willem razend populair en laat ook agente Tess regelmatig zien waar agenten mee te maken krijgen tijdens een dienst. De volgdiensten zijn door social media voor een groot publiek toegankelijk. „We zoeken ook voortdurend aansluiten bij alle doelgroepen, daarom zijn we bijvoorbeeld ook zo actief op Instagram,’ legt Miltenburg uit.

„De afgelopen maanden was er veel aandacht voor ons webcareteam in Twente. Een groep collega’s zorgt daar 24 uur per dag dat burgers online te woord worden gestaan. Je kunt er zelfs via social media meldingen doen, dat konden we ons een paar jaar geleden nog niet voorstellen.’

Inbraken

De megavolgdienst werd gehouden aan het einde van de Week van de Veiligheid. „Het valt samen met het begin van de donkere tijd van het jaar, de tijd waarin er traditioneel meer inbraken zijn”, besluit Miltenburg.

Een greep uit de megavolgdienst

De dienst begint.

De politie in Zevenaar surveilleert op de weekmarkt...

... terwijl collega's uit Neder-Betuwe een spoedrit rijden over de snelweg na een verkeersongeval.

Hoe ziet de meldkamer er van binnen uit? De politie Nijmegen-Zuid geeft volgers een kijkje in het hart van de politie.

Gelukkig is er ook tijd om volger Suus en haar 2-jarige zoontje Gino te verrassen.

Een grapje op zijn tijd: vinden we leuk!

Dan is het tijd om de avondmaaltijd te eten. Althans, dat hopen de agenten van Overbetuwe.

Ook de politie ontkomt niet aan het doen van de administratie.

En dan zit de dienst er op.