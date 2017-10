TV-fragment: Rico Verhoeven bij Johnny Into The Wild

Rico Verhoeven is een beest in de ring, maar maandagavond in Johnny Into The Wild bleek de kickbockser een ontzettend gevoelige jongen. Voor het programma reisden de twee mannen een week lang af naar de Xavante-Indianen in Brazilië. Rico Verhoeven aka killer in de ring, liet zich van een andere kant zien.

Gevoelige kant

Het was af en toe even slikken. Op de vraag aan wie Rico dacht wanneer hij een moment stil is, vertelde hij: „Er zijn meerdere mensen waar ik aan denk als ik een momentje stil ben, ook voor de wedstrijd. Oma zei altijd: Je overgrootopa waakt over jou”.

Rituelen

Onderweg vertelde Rico over zijn carrière en zijn rituelen voor hij die kickboksring ingaat. „Voor een gevecht gooi ik een plastic flesje van een afstand de prullenbak in, om te kijken of het mijn dag is”, aldus Rico. „En als ‘ie naast gaat, denk ik: Fuck it, ik ga hem gewoon slopen.”

Op Twitter zijn er enkel lovende reacties over de aflevering: