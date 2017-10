Roxeanne Hazes slaat terug na kritiek op bikinifoto

Roxeanne Hazes heeft laten zien dat ze een echte powervrouw is. Ze zette een foto van zichzelf in bikini op Instagram, maar kreeg hier het nodige commentaar op. Gelukkig staat ze stevig in haar schoenen, sloeg ze keihard terug én had ze een prachtige boodschap voor de rest van vrouwelijk Nederland.

Reactie op Instagram

Op Instagram werd er onder haar bikinifoto gereageerd: „Dit is toch geen gezicht!! Ik ga niet in bikini maar kan jij toch ook beter niet doen!!!!”

Schaden van je zelfvertrouwen

Een reactie die je zelfvertrouwen behoorlijk kan schaden. Roxeanne had echter een fantastisch antwoord:

„Oei, wat jammer dit. Dat noem je ‘goed in je vel zitten’, met welke maat dan ook. Ik ben blij met dit lichaam, net zoals ALLE meiden, flink of slank, blij moeten zijn met een maatje meer of minder. In dit lichaam groeien straks hopelijk mijn kindjes. Hoe kun je daar nou niet blij mee zijn?"

Behalve dat ze haar volger compleet voor het blok zet, geeft ze hier ook nog eens een boodschap mee waar veel meiden misschien wel wat aan hebben.

Lees ook: Roxeanne Hazes in de race voor MTV Award

Humor

Roxeanne vervolgt haar reactie met een flink portie humor: „Misschien hoog tijd om mij te ontvolgen, want wellicht volgt er over een paar dagen een charmante foto terwijl ik zit en ik mijn vetrollen niet kan tellen.”