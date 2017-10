Rotterdamse trambestuurder hit op YouTube

Je doet het misschien dagelijks en denkt er totaal niet over na: met de tram reizen. Onderweg kijk je op je telefoon en heb je eigenlijk geen idee waar je precies langskomt. Maar wist je dat het uitzicht vanuit de tram heel rustgevend kan zijn? Een Rotterdamse trambestuurder besloot zijn ritten te filmen en is een hit op YouTube.

Meer dan 60 duizend views

De 41-jarige Rodney Luxemburg plaatst sinds 2008 rustgevend filmpjes van zijn tramritten op YouTube. Zijn kanaal 76Darkboy heeft ruim 800 abonnees. Dat is misschien niets vergeleken met grote YouTube-kanalen als die van Enzo Knol, maar de filmpjes van Luxemburg worden ontzettend vaak bekeken. Zijn best bekeken filmpje? ‘Cabinerit RET tram 25’ heeft ruim 60 duizend views.

Het best bekeken filmpje is een rit van Carnisselande naar Schiebroek, en weer terug. Het duurt 1 uur, 40 minuten en 23 seconden. In de reacties krijgt de trambestuurder complimenten. Mensen vinden het ‘schitterend’ en ‘echt vet’. Ze hebben genoten van het bekijken van de tramrit. Niet alleen Nederlanders reageren er onder. Ook mensen uit het buitenland vinden het mooie filmpjes. Luxemburg geeft de tip om de plekken op te zoeken via Google Maps.

Rustgevende beelden

De filmpjes zijn ongemonteerd en duren dus net zolang als de gehele rit in het echt duurt. Ook hoor je alle achtergrondgeluiden: mensen die de tram instappen, Luxemburg die gedag zegt, het rinkelende belletje en de vrouwenstem die de volgende halte omroept. Het is goed te zien hoe gevaarlijk het kan zijn om snel over te steken als er een tram aan komt rijden. Je ziet de bestuurders en wandelaars schrikken wanneer de tram aankomt. Luxemburg wacht zelfs een keer geduldig op een moedereend die oversteekt met haar kuikens.

In het begin filmde Luxemburg nog met zijn telefoon, maar inmiddels heeft hij een GoPro. Dat zorgt voor betere beelden waardoor het lijkt alsof de kijker zelf de tram bestuurt. In het laatste filmpje wat Luxemburg online heeft gezet, is het in het begin nog donker. Het filmpje duurt ruim 3 uur lang.